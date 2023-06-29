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Армія з тобою! – офіцер ЗСУ про затримання голови Тернопільської облради

29.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Офіцер ЗСУ Руслан Андрійко про затримання голови Тернопільської облради.

“Звертаюсь до тих, хто вважає себе націоналістами. Не кидайте гівном в порядну людину. Буде дуже невдобно коли ми виграєм суд». Це пише офіцер ЗСУ Руслан Андрійко на підтримку голови Тернопільської облради Михайла Головка.

“Пишаюся бути частиною партії ВО “Свобода”. Партії яка з початку війни зупинила політичну діяльність і в повному складі включно з головою Олег Тягнибок заступниками та депутатами воює на фронті в найгарячіших напрямках під Бахмутом, Кремінною, на Запоріжжі та понесла дуже болючі втрати. Ми завжди казали правду, навіть коли суспільство її не сприймало. Війна показала що з самого початку ми були праві. Політичний рейтинг ніщо, головне майбутнє України!”, – зазначив Руслан Андрійко.

Він переконаний, представники різних політсил об’єдналися у протистоянні проти націоналіста Михайла Головка. Якого днями звинуватили в отриманні хабарі і затримали працівники НАБУ.

“А якщо Михайла таки зламають, після перемоги над Москвою не буде кому промовити голос правди і націоналізму у післявоєнній владі. Бо всі хто мали нею стати вже на тому світі, інша частина ніколи в житті не піде на вибори після пережитого на війні”, – наголосив Руслан Андрійко.

Теги: Тернопільська область, Михайло Головко, новини, Руслан Андрійко

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