Армія з тобою! – офіцер ЗСУ про затримання голови Тернопільської облради

Офіцер ЗСУ Руслан Андрійко про затримання голови Тернопільської облради.

“Звертаюсь до тих, хто вважає себе націоналістами. Не кидайте гівном в порядну людину. Буде дуже невдобно коли ми виграєм суд». Це пише офіцер ЗСУ Руслан Андрійко на підтримку голови Тернопільської облради Михайла Головка.

“Пишаюся бути частиною партії ВО “Свобода”. Партії яка з початку війни зупинила політичну діяльність і в повному складі включно з головою Олег Тягнибок заступниками та депутатами воює на фронті в найгарячіших напрямках під Бахмутом, Кремінною, на Запоріжжі та понесла дуже болючі втрати. Ми завжди казали правду, навіть коли суспільство її не сприймало. Війна показала що з самого початку ми були праві. Політичний рейтинг ніщо, головне майбутнє України!”, – зазначив Руслан Андрійко.

Він переконаний, представники різних політсил об’єдналися у протистоянні проти націоналіста Михайла Головка. Якого днями звинуватили в отриманні хабарі і затримали працівники НАБУ.