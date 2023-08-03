Антисанітарія та жебрацтво: поліція взялася за ромів, від яких потерпають тернополяни (ВІДЕО)

На лінію 102 часто надходять скарги від жителів області на недобросусідські відносини з особами ромської національності, котрі мешкають поруч.

Жителька селища Велика Березовиця Ірина Гудак, розповідає, що від такого сусідства потерпає уже тривалий час, адже помешкання, що поруч з її будинком, орендують особи ромської національності.

Антисанітарія, нехтуванння батьківськими обов’язками, жебрацтво – це ще не весь перелік тих негараздів, які доводиться спостерігати.

Жінка вдячна поліцейським за те, що приїжджають на її виклики, допомагають у вирішенні конфліктних ситуацій.

Цього разу співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками соціальної служби провели рейд помешканнями, де проживають родини ромів, аби звернути увагу в яких умовах ростуть їхні діти.

Уляна Луцко, старший інспектор сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції каже, що профілактичні рейди задля подолання дитячого жебракування та бездоглядності проводяться регулярно, адже в цьому є потреба.

Фахівець Центру надання соціальних послуг Великоберезовицької селищної ради Ольга Бурчак, каже, що з родинами ромів, котрі виховують неповнолітніх дітей, проведено профілактичні бесіди щодо відповідального батьківства, а з дітьми – щодо дотримання правил гігієни, здорового способу життя та важливості навчального процесу.

Спільні заходи триватимуть й надалі.