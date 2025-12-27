Анна Грабовецька перемогла на обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика

Стартував щорічний Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, обласний етап якого відбувся 13 грудня 2025 року. Це свято знань, яке традиційно стартує до Дня української писемності та мови, об’єднує не лише українців, а й представників інших національностей, які шанують та вивчають мову нашої держави.

Цьогоріч інтелектуальні змагання принесли чергову перемогу до скарбнички Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського. Студентка медичного факультету Анна Грабовецька продемонструвала високий рівень підготовки та глибоке знання рідного слова, здобувши впевнену перемогу на обласному рівні. Успіх майбутньої лікарки є результатом не лише її таланту та старанності, а й професіоналізму її наставниці. До конкурсу студентку готувала доцентка кафедри української мови Ірина Заліпська.

Тепер на переможницю чекає фінальний, всеукраїнський етап, де вона представлятиме Тернопільщину серед найсильніших знавців мови з усієї країни.