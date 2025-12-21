Англійська наживо зранку: чортків’янка Яна Козаченко навчає у «Сніданку з 1+1»

У популярній телепрограмі «Сніданок з 1+1» уроки англійської мови тепер проводить уродженка Чорткова — Яна Козаченко. Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Яна Козаченко є сертифікованою мовною тренеркою Кембриджського університету, спікеркою, підприємицею, авторкою навчальних матеріалів та радницею міського голови Чорткова. Вона викладає англійську мову просто у прямому ефірі загальнонаціонального телеканалу.

«Щопонеділка та щочетверга о 7:20 годині глядачі мають можливість покращити свій рівень знань англійської мови», — зазначають у Чортківській міській раді.

Сама Яна поділилася емоціями та своєю багаторічною мрією на сторінці у соцмережах:

«Завжди пишалася тим, що я з Чорткова. Завжди кажу молоді, що не має значення, звідки ви, якщо маєте мрію і якщо маєте, що сказати… Я 20 років мріяла навчити 1 мільйон українців краще розмовляти англійською…», — написала вона.

Участь Яни Козаченко в телепроєкті стала не лише особистим досягненням, а й прикладом того, як наполегливість і віра у власну мрію відкривають шлях до великих можливостей.