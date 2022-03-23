Обереги для військових. Ангеликів, котрі захищатимуть воїнів у боротьбі з окупантом, роблять на майстер-класах у Тернополі.

Навчають робити таких ангеликів у школі народних ремесел. Доєднатись до занять можуть усі охочі тернополяни, і ті хто прибув із тих територій, де ведуться бойові дії. Загалом планують зробити 80 ангеликів та передати разом із листами підтримки нашим захисникам та захисницям.

Оберіг для наших військових робить Настя. Дівчинка до Тернополя переїхала із Слов’янська минулого тижня. До цієї справи вирішила доєднатись, адже переконана, що такі маленькі янголята захистять наших бійців на передовій. А ось юна тернополянка Марта подарує свою ляльку-мотанку батькові, який зараз воює.

Ці майстер класи із виготовлення оберегів для військових проходитимуть у школі народних ремесел щодня. Тому, аби взяти участь приходьте за адресою Новий світ, 19 з 11:00 до 15:00 години