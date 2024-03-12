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Ангелом повертається додому Василь Короленко з Чортківщини

12.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Духовне

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Другий відділ Чортківського районного ТЦК та СП повідомляє, що 10 березня 2024 року, перебуваючи в с.Соболівка Куп’янського району Харківської області, помер солдат КОРОЛЕНКО Василь Іванович, 1974 року народження із с.Вільховець Мельнице-Подільської територіальної громади, який став на захист незалежності та суверенітету України з перших днів війни з російським окупантом.

Зустріч тіла померлого Героя Василя КОРОЛЕНКА жителя села Вільховець смт.Мельнице-Подільської громади, відбудеться, завтра 13 березня 2024 року о 09.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Воїна.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Теги: військовий загинув

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