Ангелами оберігатимуть нас з небес… Тернопільщина проводить в останній шлях Героїв російсько-української війни

Помер у лікарні

5 листопада жителі Коропецької громади провели в останню життєву дорогу військовослужбовця 61 ОМБр, жителя селища Коропець Олександра Вадимовича ЛУЦИКА (21. 05. 1988 – 31. 10. 2024), який помер у лікарні Тернополя.

Висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким, друзям. Вічна памʼять та шана Герою!..

Війна забрала життя ще одного мужнього воїна

5 листопада жителі Заліщицької громади віддали останню шану військовослужбовцю, жителю с. Торське Назару Матвійовичу ГРОЗОВСЬКОМУ (1. 06. 1981 – 6. 10. 2024), який віддав життя за Україну, за кожного з нас, за наше майбутнє, за свободу.

Світлої пам’яті Назар був доброю людиною, другом, сином, братом.

Поховали Захисника у родинному селі.

Щирі співчуття родині та близьким померлого Героя. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого. Назавжди в строю, назавжди в наших серцях…

Яcкpaвa зipкa зниклa з небoкpaю…

7 листопада у Скориківській громаді, що на Підволочищині провели до місця вічного спочинку військовослужбовця, жителя с. Щаснівка Aндpiя Iвaнoвичa ГЕЛЯCA (25. 04. 1986 – 30. 05. 2022). Світлої пам’яті Андрія пpизвaли нa вiйcькoву cлужбу у квiтнi 2022 poку, а через місяць із ним втратили зв’язок…

Уci цi вaжкi двa poки piднi Геpoя, дpузi, oднocельчaни з нaдiєю вipили тa чекaли нa щacливу звicтoчку вiд Aндpiя… Aле пpийшлo cпoвiщення пpo непoпpaвну втpaту – яcкpaвa зipкa зниклa з небoкpaю…

Cлiв зaмaлo, щоби належно співчувати, бo мaтеpинcьке cеpце poзpивaєтьcя вiд пекучoгo бoлю. Уcя poдинa, уcя гpoмaдa у вaжкiй cкopбoтi. Aндpiй нaвiки в нaшiй пaм’ятi, нaзaвжди у cтpoю!…

Став на захист Батьківщини в перші дні війни

9 листопада жителі Мельнице-Подільської громади провели в останню життєву дорогу військовослужбовця, командира розвідувального відділення, молодшого сержанта, мешканця села Вигода Мар’яна Несторовича ЩЕПКОВСЬКОГО (30. 08. 1988 р. н.), який загинув 1 листопада у Запорізькій області в розташуванні підрозділу.

Світлої пам’яті Мар’ян став на захист Батьківщини в перші дні війни.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Загинув у Запорізькій області

7 листопада жителі Кременецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, саперу інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини А****, молодшому сержанту, жителю міста Кременець Валентину Анатолійовичу ПАВЛЮКУ (24. 02. 1970 р. н.), який загинув 4 листопада у Запорізькій області.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Валентина!…

Поховали мужнього воїна у Кременці.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!..

Поховали у родинному селі

7 листопада жителі Заліщицької громади провели останньою життєвою дорогою до місця вічного спочинку військовослужбовця, мешканця села Синьків Мирослава Петровича ПИХОВИЧА (18. 08. 197 – 31. 10. 2024).

Провести в останню путь якого прийшли родичі, друзі, односельчани, небайдужі жителі громади, військові, влада, духовенство.

Поховали Героя у родинному селі.

Щирі співчуття родині та близьким загиблого Мирослава. Світла і вічна пам’ять Герою!…

Вісім місяців надій та сподівань…

8 листопада жителі Мельнице-Подільської громади віддали останню шану військовослужбовцю, старшому солдату, жителю села Устя Василю Броніславовичу МУШКЕТУ (9. 01. 1970 р. н.), який загинув 1 березня під час виконання бойового завдання.

Світлої пам’яті Василь захищав Україну з перших днів війни.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна пам’ять та слава Герою!..

Помер після поранення

8 листопада жителі Тернопільської та Товстенської громад віддали останню шану військовослужбовцю, старшому солдату, уродженцю с.Солоне, що на Заліщанщині Миколі Ярославовичу НИКОЛЯКУ (17. 12. 1993 р. н.), який помер 6 листопада, перебуваючи на лікуванні у Тернополі, від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання.

Світлої пам’яті Микола працював на залізниці, від 2016 р. проживав із родиною в м. Тернопіль. 9 лютого 2023 р. його мобілізували. Воював на Бахмутському напрямку.

17 вересня минулого року під ча виконання бойового завдання отримав важке поранення. Лікування проходив у госпіталях Харкова, Львова.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Ірині, дітям, родині, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі. Світла пам’ять і вічна слава Герою!…

Загинув в аварії

9 листопада жителі Микулинецької громади віддали останню шану військовослужбовцю, жителю селища Дружба Андрію Аркадійовичу ЮРЧИКУ (4. 06. 1977 р. н.), який загинув 7 листопада під час ДТП.

Світлої пам’яті Андрій пішов на фронт у 2015 році. Після того як демобілізувався, працював майстром будівничої справи. Вже наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Андрій Юрчик був на службі у 44-й бригаді. На початку 2024 року перевівся до 68-ї штурмової єгерської бригади.

В Андрія також служить син.

Про нього згадують як про надійну, щиру і порядну людину.

Щирі співчуття дружині, дітям, рідним мужнього воїна.

Вічна пам’ять Герою!..

На свято Михаїла поповнив Його Небесне воїнство

10 листопада жителі Тернопільської громади провели до місця вічного спочинку військовослужбовця військової частини А****, солдата, мешканця Тернополя Андрія Олександровича МОХОВИКА (24. 06. 1980 р. н.), який помер 8 жовтня у лікарні м. Рівне.

Світлої пам’яті Андрій мав дві вищі освіти – закінчив Тернопільський фінансовий та юридичний факультет Львівського університету. Працював у видавництвах Тернополя. Був дуже добрим, чуйним, справедливим і щирим. У вересні хлопця мобілізували.

Щиро співчуваємо батькові Олександру, бабусі Євгенії, усій родині та близьким…

Помандрував Андрій на небеса, де вже чекають його мати Надія, сестра Ірина, а також усі полеглі Борці за волю України…

Світла та вічна пам’ять Герою!..

Герої не вмирають!