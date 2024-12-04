Андрій Різник про футбольну кар’єру, підсумки сезону і чи вдасться «Ниві» втримати свого капітана?

Капітан тернопільської «Ниви» Андрій Різник наприкінці цьогорічного футбольного сезону провів хороші поєдинки, у яких відзначився п’ятьма забитими м’ячами в останніх чотирьох матчах.

Тож пан Андрій розповів про свою футбольну кар’єру і чи задоволений результатом команди у першій частині сезону.

– Пане Андрію, ви народилися у Тернопільській області. Напевно, з дитинства мріяли грати саме за «Ниву»?

– З дитинства мріяв стати футболістом. Життя мене на цьому етапі кар’єри завело саме у «Ниву». Щасливий, що своєю грою можу бути корисним клубу.

– Ви закінчили дев’ятий клас Пронятинської ЗОШ № 30, яка входить до структури ФК «Тернопіль». Що можете згадати з того періоду?

– З теплотою згадую про той період. Саме там мені дали все необхідне і я розпочав свій шлях до професійного футболу.

– Попри юний вік ви у чемпіонаті району грали за дорослу команду. Наскільки непросто це було і як вдалося адаптуватися?

– Спочатку було досить складно, але поступово зміг адаптуватися. Це був новий досвід для мене. Щасливий, що у мене повірили і дали можливість проявити себе.

– У 2015 р. ви підписали контракт з «Тернополем», але за команду зіграли усього три матчі. У чому причина?

– Тоді мені було всього 15 років, без досвіду виступів у професіональному футболі. Щиро вдячний Василю Івегешу, який дав мені шанс зіграти на такому рівні.

– Вже 30 серпня 2015 р. у матчі проти «Іллічівця» ви дебютували у Першій лізі і стали одним із наймолодших її дебютантів. Поділіться своїми емоціями?

– Мене переповнювали позитивні емоції. Безумовно, відчував певне хвилювання. Отримав необхідний досвід, який мені допоміг у майбутньому. Від тренування з першою командою отримував задоволення.

– Після двох зустрічей за першу команду вас відзаявили. У чому була причина такого рішення клубу?

– Напевно, клуб пішов на такий крок тому, щоб я отримав більше ігрової практики з хлопцями свого віку.

– З 2 березня 2016 р. «Тернопіль» все ж продовжив з вами співпрацю. На рішення вплинула ваша гра у зимових спарингах?

– Дійсно, взимку зміг проявити себе з найкращого боку і тренерський штаб вирішив мене повернути до першої команди. Щасливий, що скористався своїм шансом.

– У 2019 р. ви підписали контракт з «Нивою». Напевно, це поки що ключовий трансфер у вашій кар’єрі?

– Так, це було доленосне рішення у моїй футбольній кар’єрі.

– Наскільки особисто ви задоволені співпрацею з Віртом? Чого нового навчилися від цього спеціаліста?

– Задоволений співпрацею з тренерським штабом Юрія Вірта. Виконали великий обсяг роботи і це дало результат наприкінці першої частини сезону. В останніх матчах 2024 р. зіграли якісно. Юрій Миколайович завжди говорить, що необхідно вірити у власні сили і тоді все вийде.

– Нива вже завершила для себе 2024 рік. Як оцінюєте виступи команди у першій частині сезону?

– На жаль, не змогли кваліфікуватися до чемпіонської групи, тому виступили невдало. Зі своїм завданням на цю частину сезону не впоралися.

Бліц

Андрій Різник – народився у селі Нирків на Заліщанщині. Вихованець – ФК «Тернопіль». Перший тренер – Василь Івегеш. Улюблені гравці – Мессі, Бензема та Агуеро. За мету ставить виступати за збірну України.

За матеріалами sportarena.com

P.S. Тим часом, за інформацією видання «UA-Футбол» один з лідерів української прем’єр-ліги «Олександрія» планує підписати форварда «Ниви» Андрія Різника. До речі, у послугах капітана «Ниви» зацікавлені й інші футбольні клуби.