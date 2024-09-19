«Андрей» відкрив театральний сезон у Тернополі

15 вересня Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка розпочав 95-й ювілейний сезон прем’єрою вистави-реквієм «Андрей». Постановка присвячена 160-й річниці з Дня народження Митрополита Андрея Шептицького.

Режисер-постановник – лауреат національної премії України, народний артист України Федір Стригун. У ролі Андрея Шептицького – народний артист України В’ячеслав Хім’як.

Вистава-реквієм «Андрей» – це спогад про життя Великого Митрополита через призму його стражденної душі.

Історія життя та вчинки великого українця Андрея Шептицького захоплюють. Польський граф, який став українським священником. Чернець, який умів заробляти гроші і вчив цьому українців. Багатій, який практично все до копійки віддавав на розвиток української церкви, науки, культури, патріотичне виховання молоді. Патріот, який все життя відстоював українську ідею. Він був безстрашним супроти нацистського та більшовицького тоталітарних режимів.

Понад усе ставив цінність людського життя, шанував будь-яке віросповідання, любив кожну націю і проніс свій хрест до кінця, схиляючи голову лише перед Богом.