Аматорському футбольному клубу з Тернопільщини «Агрону» лиш трішки забракло для камбеку

16 листопада у Чернівцях відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу розіграшу Кубка України серед аматорських клубів 2022/2023 місцевий ФК «Фазенда» приймав великогаївський «Агрон» якого переміг у першому поєдинку – 0:4. Тоді великогаївські футболісти провели в атаках весь поєдинок, але несподівано програли.

Незважаючи на результат першого поєдинку, вболівальники «Агрона» все ж таки зберігали надію на прохід великогаївський футболістів в 1/4 фіналу Кубка, бо рахунок таки був зовсім не по грі. Тож з початком поєдинку «агронівці» захопили ініціативу і вже на 3-й хвилині м’яч опинився у воротах «Фазенди». Намагаючись відвести загрозу від власних воріт, захисник чернівчан Фучинський зрізав «круглого» у власні ворота.

Великогаївські футболісти продовжували атакувати і могли знову забивати, зокрема непогані моменти були у Процика та Білика, але господарів кілька разів виручав воротар Цуркан, але і він не зумів на 16-й хвилині впоратися із ударом Тараса Семенця, який забив після передачі Білика – 0:2.

Агронівці відчули «запах крові» й побігли вперед здобувати потрібний результат, і мали для того хороші моменти (Процик, Павлусь, Щербатюк), щоби вирішити все ще у першому таймі. Але десь бракувало точності, а десь прекрасну реакцію демонстрував голкіпер господарів.

У другому таймі господарі діяли активніше і також мали непогані шанси відквитати хоча б одного м’яча. Так само могли й забивати великогаївські футболісти, яким конче потрібно було збільшувати рахунок на свою користь. «Агрон» таки забив, але аж наприкінці зустрічі. Майстерним ударом з лівої ноги відзначився Андрій Капелян – 0:3. На більше великогаївських футболістів не вистачило та й часу було вже обмаль.

Все ж таки, варто відзначити футболістів «Агрону», які билися до останнього і могли за сумою двох зустрічей здобути потрібний для них рахунок. У підсумку «Фазенда» йде далі, а «Агрон», який таки значно сильніший за свого суперника припиняє виступи у Кубку України серед аматорських клубів.

ФК «Фазенда» (Чернівці) – ФК «Агрон (Великогаївська ОТГ) – 0:3 (0:2).

Голи: А. Фучинський (3, автогол), Т. Семенець (16), А. Капелян (90).