Активісти «Меморіалу» завжди чинять за покликом совісті 

Тернопільська обласна громадська організація «Меморіал» ім. В.Стуса славиться добрими справами.

Прагнучи відтворити історичну правду, веде пошукову роботу з національно-визвольної боротьби часів більшовицького терору, вшановує пам’ять національних героїв, дбає про відродження української національної культури.

Нещодавно меморіалівці провели літературно-мистецький вечір, присвячений пам’яті українського поета-дисидента, багатолітнього політв’язня сталінських концтаборів Василя Стуса «Не відлюбив свою тривогу ранню».

Активісти організації доглядають за могилами полеглих героїв, щоби увіковічнити їх пам’ять, сприяють у встановленні меморіальних таблиць, брали активну участь у роботі комісії Тернопільської міськради з перейменування вулиць радянської доби. До речі, п’ять з них перейменовано за пропозицією меморіальців.

Не дармують члени організації й нині, коли триває російсько-українська, вони прагнуть зробити свій посильний вклад у наближення перемоги. З їх ініціативи створено волонтерські групи, які зібрали і передали для біженців, які змушені були втекти з рідних домівок, рятуючись від рашистів, одяг, взуття, продукти харчування. Нині меморіалівці збирають для передачі українським воїнам засоби гігієни, теплі речі.

«Прагнучи матеріально підтримати Збройні сили України, – розповідає голова організації Антон Грицишин, – ми організували благодійну акцію «Придбай українську книжку – підтримай Збройні сили України». У ці дні добровільних збирачів коштів для доброї справи можна побачити за імпровізованим прилавком з книжками на вулицях Тернополя, біля входів у супермаркети, ринки, інших людних місцях».

Антон Грицишин із задоволенням відзначає найактивніших учасників акції – Валентину Маєвську, Богдана Ничика, Степана Федоріва, Івана Маслянка, Віктора Ракочого.

Більшість з них – люди похилого віку з підірваним здоров’ям, однак, як твердять, у цей складний і тривожний воєнний час не можуть спокійно спостерігати за тим, як російські зайди руйнують українські міста і села, вбивають невинних людей.

Як запевняють самі, діють за велінням совісті і сумління, своєю активною життєвою позицією прагнуть наблизити перемогу. А пишатися мають чим, адже під час акції уже зібрали й передали для потреб ЗСУ 40 тис. гривень.

На нещодавньому зібранні, підбиваючи підсумки зробленого, меморіалівці вирішили продовжувати добру справу й надалі.

Оксентій ГАПРОНЮК