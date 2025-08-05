Акцію-нагадування про військовополонених та безвісти зниклих провели у Тернополі

На Театральному майдані відбулася акція-нагадування про військовополонених та безвісти зниклих під гаслом «Стань голосом тих, хто не має змоги говорити». Організаторами виступили комунальний заклад «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» спільно з Громадським рухом “Звільнити всіх” та ГО “Воїни світла. Рубіжне”.

Акція привертає увагу суспільства до долі тих, хто перебуває у полоні або вважається зниклим безвісти. Символами стали порожні берці та рюкзаки військових – знаки відсутності тих, хто досі не повернувся додому.

“Ця акція – важливе нагадування про наших захисників, які зараз у ворожому полоні. Ми пам’ятаємо кожного з них і віримо у їхнє повернення,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Жителі Тернополя прийшли підтримати родини полонених. Десятки родичів зібралися на майдані, щоб нагадати – про їхніх близьких пам’ятають, їх чекають. За кожним полоненим і зниклим безвісти стоять батьки, дружини, діти, які живуть у невизначеності.