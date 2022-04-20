Два тижні тривали футбольні баталії на благодійному турнірі на підтримку Збройних сил України. 17 квітня в Острові чотири фіналісти в одноколовому змаганні визначали найкращу команду та призерів. Інтрига була неймовірною, а останній поєдинок на турнірі вирішував долю першого місця. Все було в руках футболістів «Вікнин», які в разі перемоги могли стати чемпіонами, а в підсумку – головний Кубок здобула команда «Агропродсервіс-Ветеран».

«Агрон» (Великогаївська громада) – Микулинецька ОТГ – 0:0.

«Вікнини» (Вікно, Гусятинщина) – «Агропродсервіс-Ветеран» – 1:0. Гол – Максим Паюк.

«Вікнини» – «Агрон» – 0:3. Голи: Валентин Білик (2), Назар Процик.

«Агропродсервіс-Ветеран» – Микулинецька ОТГ – 4:0. Голи: Ігор Бадло (2), Автанділ Гвіанідзе, Ростислав Чиряк.

«Агрон» – «Агропродсервіс-Ветеран» – 1:2. Голи: Тарас Червонецький («Агрон»), Андрій Скакун, Сергій Богородіченко («Агропродсервіс-Ветеран»).

«Вікнини» – Микулинецька ОТГ – 2:3. Голи: Максим Паюк (2, «Вікнини»), Володимир Дитиняк, Сергій Хлопецький, Віктор Сирник (Микулинецька ОТГ).

Підсумкова турнірна таблиця:

1. «Агропродсервіс-Ветеран» – 6 очок;

2. «Агрон» – 4 (різниця м’ячів – 4:2),

3. Микулинецька ОТГ – 4 (різниця м’ячів –3:6), «Вікнини» – 3.

Голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик подякував усім 38-ми командам-учасницям, які благодійними внесками допомогли тернопільським артилеристам з придбанням потрібних для них речей. Нагадаємо, під час відкриття турніру, перед першим матчем команди ЗСУ, Тарас Юрик передав представнику 44-ї Тернопільської бригади 80 450 гривень.

Переможець був нагороджений Кубком, усі команди фінальної частини отримали заохочувальні призи від ТМ «Опілля».