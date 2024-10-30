“Агропродсервіс” – третє підприємство з Тернопільщини, яке отримало статус авторизованого економічного оператора

Тернопільська митниця продовжує спільно з підприємствами розвивати програму авторизованого економічного оператора на теренах нашої області.

Наші вітання ПАП “Агропродсервіс” – третьому підприємству з Тернопільщини, яке успішно пройшло оцінку відповідності та отримало статус АЕО типу «про надання права на застосування спрощень» (АЕО-С) . Це знакова подія для бізнес-спільноти регіону, оскільки такий статус – ключ до переваг у зовнішньоекономічній діяльності.

Корпорація «Агропродсервіс» об’єднує групу господарств, працюючих у секторі рослинництва, тваринництва, птахівництва, переробки м’яса, виробництву комбікормів, та інших галузях сільського господарства. За роки свого існування увійшла до ТОП-3 агрокомпаній у Західній Україні.

Завдяки широкому спектру діяльності у сільськогосподарському секторі, отримання статусу АЕО-С відкриває нові можливості для ПАП “Агропродсервіс”, серед яких: митне оформлення товарів у першочерговому порядку; зниження ступеня ризику для визначення переліку митних формальностей; використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху у пункті пропуску через кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення; використання національного логотипа АЕО; легкий доступ до отримання окремих митних спрощень, які передбачені Митним кодексом України.

Для підприємств, які планують подавати заяви на отримання авторизації АЕО або авторизації на застосування спрощень, нагадуємо, що запорукою успіху в отримані авторизації є здійснення вами ґрунтовної, всебічної самооцінки. Така самооцінка має здійснюватися з урахуванням ролі підприємства в міжнародному ланцюзі постачання, специфіки діяльності підприємства та авторизації, яку підприємство планує отримати. Дієвим інструментом для здійснення такої самооцінки є анкета самооцінки підприємства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2022 №1092 (зі змінами).