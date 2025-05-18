«Агрон» зіграв внічию, а «Галич» зазнав розгромної поразки

10 та 11 травня у 16 турі тернопільські футбольні команди, які виступають у чемпіонаті аматорів України – великогаївський «Агрон» і збаразький «Галич» провели свої чергові поєдинки весняної частини чемпіонату.

У суботу «Агрон» приймав «Колос» (Полонне, Хмельницька область), а наступного дня «Галич» – ФК «Лісне» з Київщини. Поєдинок «Дністра» з гостомельською «Мрією» не відбувся, оскільки останні знялися з аматорського чемпіонату, тож заліщицькі футболісти отримали технічну перемогу з рахунком 3:0.

Поєдинок у Великих Гаях завершивя бойовою нічиєю – 2:2.

Рахунок у матчі на 39-й хвилині після передачі Романа Андрієшина відкрив Тарас Гром’як влучно пробивши у нижній кут воріт гостей – 1:0. Не пройшло й п’яти хвилин, як суперник відігрався. Після передачі з правого фангу з лінії штрафного майданчика у дотик під самісіньку штангу воріт великогаївчан пробив Ростислав Морозов – 1:1. У середині другого тайму після затяжної атаки футболіст «Колоса» Дмитро Демчик, заштовхав м’яча у сітку воріт господарів – 1:2. Врятувався «Агрон» у компенсований час. Валерій Скидан рукою зупинив прохід Володимира Пришнівського і арбітр матчу призначив пенальті у ворота «Колоса», який успішно реалізував розвівши м’яча і воротаря по різних кутах Тарас Гром’як – 2:2.

«Агрон» (Великі Гаї) – ФК «Колос» (Полонне) – 2:2 (1:1).

Голи: Т. Гром’як (39), (90+6). – Р. Морозов (41), Д. Демчик (77).

У неділю збаразький «Галич» приймав одного з лідерів – ФК «Лісне» з Київської області й зазнав розгромної поразки.

«Галич» (Збараж) – ФК «Лісне» (Київська область) – 0:7 (0:3).

Голи: Волошин (15, 39), Грищенко (17), Без’язичний (74, 79), Васянович (83), Рибалка (86, пн).

Вилучення: Куба (Лісне, 55)

Після зіграних поєдинків 16-го туру заліщицький «Дністер» з 37 очками продовжує лідирувати у групі 1, «Агрон», маючи 31 заліковий пункт на третьому місці. «Галич» з 11 очками займає дев’яту сходинку турнірної таблиці.

У передостанньому, 17 турі, 17 травня «Агрон» прийматиме «Фенікс» (Підмонастир, Львівська область), а наступного дня «Галич» і «Дністер» гратимуть в гостях відповідно із – ФК «Миколаїв» і ФК «Лісне».

«Дністер» зіграв внічию із «Феніксом-Маріуполем»

Вимушену паузу у чемпіонаті України з футболу серед аматорів заліщицький «Дністер» заповнив контрольним поєдинком з клубом першої ліги чемпіонату України – ФСК «Фенікс-Маріуполь». 11 травня у товариському матчі у Львові команди зіграли внічию – 1:1.

«Дністер» активніше розпочав зустріч і уже на старті матчу Станіслав Бацман ударом головою влучив у стійку. А за кілька хвилин Микола Ландяк не реалізував вихід на побачення з голкіпером. Першими все ж таки відкрили рахунок господарі. Але перевагою ФСК «Фенікс-Маріуполь» володів недовго. Юрій Захарків ударом головою влучно замкнув передачу Дмитра Бобика. Футболісти «Дністра» моли й перемагати, але Тарас Червонецький не зумів реалізувати пенальті.