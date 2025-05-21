«Агрон» переміг, а «Дністер» і «Галич» зазнали поразок

Тернопільські футбольні команди, які виступають у чемпіонаті аматорів України – великогаївський «Агрон», заліщицький «Дністер» і збаразький «Галич» провели свої чергові поєдинки весняної частини чемпіонату.

17 травня у передостанньому, 17 турі, «Агрон» приймав «Фенікс» (Підмонастир, Львівська область), а наступного дня «Галич» і «Дністер» зустрічалися в гостях відповідно із – ФК «Миколаїв» і ФК «Лісне».

Великогаївські футболісти з перших хвилин поєдинку заволоділи територіальною перевагою. І вже на 15-й хвилині Дмитро Харчук дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі. «Агрон» у першому таймі міг ще неодноразово забивати, але лише перед свистком на перерву Тарас Гром’як подвоїв перевагу господарів – 2:0.

У другому таймі Т. Гром’як упродовж короткого проміжку часу забив ще двічі – 4:0. Не пройшло й п’яти хвилин як Володимир Гайковий збільшив рахунок до 5:0.

На 79-й хвилині «Фенікс» скоротив рахунок. Результативного удару головою завдав Ростислава Реваковича.

Вже на доданих хвилинах футболіст підмонастирців Максим- Шута зрізав м’яча у власні ворота – 6:1. Тож легка перемога «Агрону».

Після цієї перемоги «Агрон» гарантував собі щонайменше третє місце на груповій стадії і, відповідно, вихід до плей-оф.

«Агрон» (Великі Гаї) – «Фенікс» (Підмонастир) – 6:1 (2:0).

Голи: Харчук (15), Гром’як (45, 62, 68), Гайковий (72), М. Шута (90+2, автогол) – Ревакович (79).

На Львівщині господарі володіли перевагою і в середині першого тайму двічі забили збаразьким футболістам. Свисток на перерву зафіксував рахунок – 3:0 на користь «Миколаєва».

У другому таймі господарі довершили розгром суперника.

Єдиний гол «Галич» забив на 71-ій хвилині Станіслав Симчук удало виконавши пенальті.

ФК «Миколаїв» – «Галич» (Збараж) – 7:1 (3:0).

Голи: Кривуля (24, 42), Цюпка (27, з пен.), Чорній (50, автогол), Курбанов (52), Криницький (60, 73) – Симчук (71, з пен.).

Заліщицькі футболісти у важкому протистоянні мінімально поступилися господарям, хоча мали гарні шанси здобути хоча б нічию. Загалом «Дністер» і «Лісне» вже й до цього поєдинку гарантували собі вихід до плей-оф, але від цього протистояння в багато чому залежала доля 1-го місця у групі.

У цьому поєдинку фортуна посміхнулася господарям, які від 67-ї хвилини грали в чисельній меншості. У складі «Дністра» забитим м’ячем відзначився Назар Процик.

ФК «Лісне» (Київська область) – «Дністер» (Заліщики) – 2:1 (1:0).

Голи: Волошин (30), Грищенко (62). – Процик (55).

Нереалізований пенальті: Рибалка (Лісне, 45+2).

Вилучення: Грищенко (Лісне, 67).

Після зіграних поєдинків 17-го туру заліщицький «Дністер» з 37 очками займає друге місце у групі 1, «Агрон», маючи 34 заліковий пункт на третьому місці. «Галич» з 11 очками займає дев’яту сходинку турнірної таблиці.

В останньому, 18 турі, 25 травня «Дністер» прийматиме «Агрон», а «Галич» – «Сокіл» з Київщини.