«Агрон» мінімально поступився «Штурму»: пощастило Счастливцеву

Чемпіон Тернопільської області з футболу 2022 р. великогаївський «Агрон» 4 червня на виїзді у першому матчі 1/4 фіналу поступився футбольному клубу «Штурм» (Іванків, Київська область) – 0:1.

Перед поєдинком із «Штурмом» великогаївський «Агрон» 31 травня отримав нового головного тренера.

Президент ФК «Агрон» Юрій Березовський після матчу проти великоберезовицького «Поділля», у якому великогаївчани перемогли 3:1, представив команді коуча, 44-річного Сергія Богородіченка, який до останнього часу працював головним тренером у «Вікторії» з Великих Бірок.

Новий тренер «Агрона» свого часу виступав на професійному рівні за тернопільську «Ниву» та київське «Динамо-2» і «Динамо-3», а також донецький «Металург». Нагадаємо, 25 травня з посади головного тренера «Агрона» був звільнений Олег Володимирович Тимець.

Але повернемося до поєдинку на навчально-тренувальному стадіоні київського «Динамо» Конча-Заспі. На початку першого тайму точилася рівна боротьба, господарі побоювалися свого суперника та й агронівці демонстрували доволі пристойний футбол.

Проте на 19-й хвилині пропустили необов’язковий гол із стандарту. Після подачі штрафного з правого флангу Дмитром Осадчим відзначився Вадим Счастливцев, який головою ввігнав м’яч у сітку воріт «Агрона».

Після пропущеного м’яча великогаївські футболісти заволоділи ініціативою, але попереду у них гра не клеїлася, бракувало завершального удару. Перший тайм так і завершився мінімальною перевагою «Штурму».

Другий тайм також розпочався за рівної гри, але поступово господарі заволоділи ініціативою і у другій половині тайму могли збільшувати перевагу. Натомість «Агрон» намагався грати здебільшого на контратаках, але футболісти часто помилялися.

Зрештою, другий тайм так і завершився без забитих голів. Отож, у підсумку мінімальна перемога «Штурму» – 1:0, яка залишає шанси агронівцям поборотися за путівку до 1/2 фіналу. Матч-відповідь 1/4 фіналу відбудеться 10 червня у Великих Гаях.

Пари учасників 1/2 фіналу та порядок проведення даного етапу будуть визначені шляхом жеребкування після проведення матчів-відповідей 1/4 фіналу.

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 17-18 та 24-25 червня.

«Штурм» (Іванків, Київська область) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 1:0 (1:0).

Гол: В. Счастливцев (19).

Стартовий склад «Агрона»: Мазур-к, Олексюк, Ковалик, Скакун, Соколовський, Кохман, Луцик, Білик, Процик, Гром’як, Червонецький.