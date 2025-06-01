«Агрон» і «Дністер» зіграють у фінальній частині аматорського чемпіонату

Тернопільські футбольні команди, які виступають у чемпіонаті аматорів України, – великогаївський «Агрон», заліщицький «Дністер» і збаразький «Галич» провели свої заключні поєдинки весняної частини чемпіонату.

25 травня в останньому, 18 турі, «Дністер» приймав «Агрон», а «Галич» – «Сокіл» з Київщини.

Ще до цього поєдинку «Дністер» і «Агрон» гарантували собі місця у фінальній частині чемпіонату України, але матчі між цими командами були завжди напруженими й принциповими. Не виключенням став і недільний поєдинок.

У поєдинку, який тривав на зустрічних крсах мінімальну перемогу здобули заліщицькі футболісти. У першому таймі господарі відкрили рахунок, на 62-й хвилині другогого тайму його подовоїв Микола Ландяк.

Єдиний гол великогаївські футболісти відквитали вже у доданий час другого тайму. Відзначився Євген Щербатюк.

«Дністер» (Заліщики) – «Агрон» (Великі Гаї) – 2:1 (1:0).

Голи: Микола Ландяк (62). – Віктор Ковалик (43, автогол), Євген Щербатюк (90).

У Збаражі поєдинок був напружений аж до фінального свистка. Футболісти «Галича» вже ніяк не могли покращити свого турнірного становища, але прагнули закінчити чемпіонат на мажорній ноті. І це їм вдалося.

Незважаючи на погодні умови і важке поле, обидві команди продемонстрували добротний футбол. Наприкінці першого тайму збаражчани відкрили рахунок. У другому таймі за рівної гри футбольна фортуна посміхнулася збазьки футболістам, які під кінець поєдинку забили другий гол і здобули мінімальну перемогу над гостями з Київщини.

«Галич» (Збараж) – «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка) – 2:1 (1:0).

Голи: Назарій Бобко (45), Ярослав Миронюк (90). – Дмитро Васильєв (78).

Після заключних поєдинків 18-го туру заліщицький «Дністер» із 40 очками фінішував на другому місці у групі 1. «Агрон», маючи 34 залікові пункти, – на третьому місці. «Галич» з 14 очками посів дев’яту сходинку турнірної таблиці.

У фінальній частині плей-оф в 1/4 фіналу, який складатиметься з двох матчів «Агрон» 31 травня вдома прийматиме київський «Атлет», який зайняв 2-е місце у другій групі, а «Дністер» 1 червня гратиме на виїзді із «Авангардом» (Лозова Харківська область), який у другій групі фінішував третім.

Матчі-відповіді відбудуться 7 і 8 червня. Поєдинки 1/2 фіналу (з двох матчів) відбудуться 14/15 – 21 червня. Фінал (з одного матчу) – 27 червня.