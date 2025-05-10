«Агрон» і «Дністер» здобули перемоги в аматорському чемпіонаті

3 і 4 травня у 15 турі тернопільські футбольні команди, які виступають у чемпіонаті аматорів України – великогаївський «Агрон», заліщицький «Дністер» і збаразький «Галич» провели свої чергові поєдинки весняної частини чемпіонату.

«Дністер» приймав «Галич», а наступного дня «Агрон» грав виїзний поєдинок із ФК «Миколаїв».

«Дністер» швидко заволодів ініціативою і вже на 8-ій хвилині після передачі Процика рахунок відкрив Михайленко. У середині тайму Процик реалізував штрафний і подвоїв перевагу заліщан – 2:0.

На початку другого тайму збаражчани старанням Симчука скоротили рахунок.

Господарі продовжували володіти ініціативою на футбольному полі і наприкінці зустрічі Дячинський, який вийшов на побачення з воротарем встановив остаточний рахунок поєдинку – 3:0.

До речі, «Галич» напередодні матчу у Заліщиках припинив співпрацю із головним тренером Олегом Лівіцьким і команду до цього поєдинку готував Анатолій Назаренко.

«Дністер» (Заліщики) – «Галич» (Збараж) – 3:1 (2:0).

Голи: Михайленко (8), Процик (24), Дячинський (90+1). – Симчук (47).

Великогаївський «Агрон» граючи в гостях на Львівщині здобув впевнену перемогу.

На 15-й хвилині після подачі з кутового арбітр за гру рукою призначив пенальті у ворота господарів. Тарас Гром’як з одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок у поєдинку – 0:1.

Невдовзі після передачі Володимира Пришнівського Гром’як подвоїв рахунок – 0:2.

На початку другого великогаївчани подали кутовий, Петро Намуйлик пробив – і м’яч від гравця «Миколаєва» залетів у сітку – 0:3.

На 59-й хвилині після подачі кутового Назар Цюпка виграв верхову боротьбу й скоротив відставання в рахунку – 1:3. На більше господарів цьому поєдинку не вистачило.

ФК «Миколаїв» – «Агрон» (Великі Гаї) – 1:3 (0:2).

Голи: Цюпка (59). – Гром’як (16 з пен.; 35); Давидяк (50, автогол).

Після зіграних поєдинків 15-го туру заліщицький «Дністер» з 34 очками продовжує лідирувати у групі 1, «Агрон», маючи 30 залікових пунктів на третьому місці. «Галич» з 11 очками займає дев’яту сходинку турнірної таблиці.

У 16 турі 10 травня «Агрон» прийматиме «Колос» (Полонне, Хмельницька область), а наступного дня «Галич» – ФК «Лісне» з Київщини. Поєдинок «Дністра» з гостомельською «Мрією» не відбудеться, оскільки останні знялися з аматорського чемпіонату.