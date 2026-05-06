«Агрон» і «Дністер» продовжують лідирувати в аматорському чемпіонаті

3 травня у п’ятнадцятому турі другого кола аматорського чемпіонату України заліщицький «Дністер» приймав «Колос» (Полонне, Хмельницька область), а великогаївський «Агрон» – «Маяк» (Сарни, Рівненська область).

У Заліщиках футболісти «Дністра» не змогли подолати опір гостей із Хмельниччини. Поєдинок так і завершився безгольовою нічиєю.

«Дністер» (Заліщики) – «Колос» (Полонне) – 0:0.

В поєдинку у Великих Гаях виснажені щільним графіком футболісти місцевого «Агрона» на останніх хвилинах, у напруженому поєдинку з великою кількістю гольових моментів біля воріт обох команд, вирвали перемогу у сарненського «Маяка». Після подачі кутового від Валентина Білика в кінцевому результаті відзначився Євген Щербатюк.

«Агрон» (Великогаївська ОТГ) – ФК «Маяк» (Сарни») – 1:0 (0:0).

Гол: Є. Щербатюк (89).

Після цих поєдинків «Дністер» із 27 заліковими пунктами продовжує займати 2-е місце, а «Агрон», маючи в активі 32 очки закріпив своє лідерство у турнірній таблиці.

У шістнадцятому турі 9–10 травня тернопільські команди гратимуть на виїзді, «Агрон» зустрічатиметься із ФК «VIVAD» (Романів Житомирська область), а «Дністер» з ФК «Костопіль» Рівненської області.