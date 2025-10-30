«Агрон» чемпіон!

26 жовтня у селі Трибухівці на Бучаччині відбувся «золотий» матч, який визначив чемпіона Тернопільської області 2025 року. У головному футбольному матчі сезону «Агрон» з Великогаївської громади переміг з мінімальним рахунком ФК «Борщів» – 1:0.

Нагадаємо, за підсумками регулярного чемпіонату, борщівська та великогаївська команди набрали однакову кількість очок – по 52. Згідно з регламентом, між цими колективами і був призначений додатковий матч, переможець якого мав назвати кращу аматорську команду Тернопільської області 2025 року.

ФК «Борщів» – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:1 (0:1)

Гол: Тарас Гром’як (6).

Попереджені: Іван Федчишин (26), Олег Чемерейко (27), Арсен Шейко (45+2), Денис Махінка (66), Богдан Семенець (78), Тарас Гром’як (83), Андрій Скакун (87), Валентин Білик (90+4), Ігор Кохман (90+6), Сергій Полянчук (90+6), Арсен Сташків (90+6). Вилучений: Іван Федчишин (69, друге попередження).