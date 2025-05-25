Агенція регіонального розвитку та U-LEAD зміцнюють партнерство для розвитку громад Тернопільщини

У Регіональному офісі «U-LEAD з Європою» в Тернопільській області відбулася зустріч із Агенцією регіонального розвитку (АРР). Учасники – Ірина Скуратко, Тетяна Демчук та Наталія Онищук – обговорили співпрацю для розвитку громад.

Наталія Онищук зазначила, що U-LEAD підтримує громади у врядуванні, цифровізації та комунікаціях.

«АРР – місток між громадами, бізнесом і донорами. Спільні зусилля посилять економічні ініціативи», – сказала вона.

Ірина Скуратко підкреслила фокус АРР на економіці, інвестиціях та інноваціях. Обговорили навчання, консультації та міжмуніципальну співпрацю для реалізації Стратегії розвитку Тернопільщини.