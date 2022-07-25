На Тернопільщину суне африканська спека. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів сягатимуть 30-градусної позначки. Втім, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Тиждень на Тернопільщині розпочнеться спекотною погодою. Через надходження спекотної повітряної маси африканського походження, можливі чергові температурні рекорди. Однак після опадів у краї буде дещо прохолодніше.

“Протягом дня передбачається +27 +30 градусів, тобто, буде спекотно. Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на Захід. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви. Якщо ви збираєтесь проводити день на відкритому повітрі, врахуйте, що дощ з грозою більш ймовірний в другій половині дня або надвечір“, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, на Тернопільщині очікується спекотний тиждень. Жителям краю рекомендують не перебувати тривалий період під відкритим сонцем.