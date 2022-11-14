Аферист спустошив карту тернополянина на 58 000 гривень

58 000 гривень – саме стільки невідома особа привласнила, знявши гроші з карткового рахунку жителя обласного центру. Правоохоронці області проводять розшукові заходи, аби встановили афериста.

Чоловік розповів, що в мережі «Instagram» йому надійшло повідомлення від знайомого, який просив про допомогу. Він запевнив краянина, що надішле йому 30 000 гривень, з яких тернополянин 10 000 гривень мав перерахувати на аккаунт спортивних ставок, а решту на банківський рахунок.

Тернополянин не відмовив і надав другу-аферисту реквізити банківського рахунку, персональні дані та мобільний телефон. Натомість пройдисвіт попросив підтвердити транзакцію, коли зателефонують працівники банку.

Чоловік центру зробив так, як сказав аферист. Згодом краянин виявив, що його мобільний додаток банку заблоковано. Звернувшись в відділення банку, він дізнався, що з його електронного гаманця зняли всі гроші.

Того ж дня йому надійшло повідомлення від друга. Він повідомив, що аферист створив копію його аккаунту зі всіма його фотографіями та розсилав повідомлення з проханням допомогти матеріально. Тоді краянин збагнув, що потрапив в шахрайську пастку й звернувся за допомогою в поліцію.

Правоохоронці радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання.

Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з аккаунтів знайомих людей.

встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.