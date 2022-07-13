На Тернопільщині на мультипредметний тест зареєструвалося 7 тис. абітурієнтів.

Про це повідомив відповідальний за проведення тестування Юрій Шайнюк. Деякі учні складатимуть тест за кордоном.

Абітурієнти вже отримали повідомлення, де вказані місця складання іспиту.

«Учасник національного мультипредметного тесту зможе завантажити із вкладки «Місце проведення» запрошення-перепустку, де зазначено дату, час і місце проходження тесту. Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії: основна: з 18 липня по 10 серпня; додаткова: 16-20 серпня; спеціальна: 12-16 вересня. Кількість бажаючих складати національний мультипредметний тест під час основної сесії становить 4540 осіб, 90,1% від загальної кількості зареєстрованих на першому етапі – 5040. Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках», – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

На складання національного мультипредметного тесту виділено 120 хвилин. Учасники повинні мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. У разі надходження сповіщення про повітряну тривогу організовується вихід до укриття. Якщо повітряна тривога під час проведення тесту триватиме більше ніж 1 година 15 хвилин – тестування не буде проводитися, окрім пунктів, де тестування проходить в одну зміну, але за умови, що повітряна тривога триватиме не більше 2 годин.