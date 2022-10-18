Пам’ятник генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу планують встановити на території Тернопільської обласної ради.

Таку ініціативу запропонував очільник Тернопільської обласної ради, депутатська комісія обласної ради одноголосно підтримала ініціативу. Тож пропозицію включили до порядку денного сесії Тернопільської обласної ради.

Михайло Головко зазначив, що українські захисники сьогодення – нащадки своїх славетних предків, воїнів Української Повстанської Армії. Саме тому важливо встановити у Тернополі пам’ятник генерал-хорунжому УПА.

“Сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни, особливо символічно, що наше військо, наші збройні сили опираються на славні традиції вояків УПА. Внуки повстанців УПА сьогодні воюють в ЗСУ, звільняють нашу землю від окупанта, – говорить Михайло Головко. – На жаль, в Тернополі немає пам’ятника Роману Шухевичу. Тому сьогодні доцільно його нарешті поставити. У нас є територія обласної ради достатньо велика, ми можемо там розмістити цей монумент”.

Кошти на створення пам’ятника буде зібрано разом з громадою Тернополя.