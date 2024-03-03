Заробляли понад 100 тисяч гривень в день: у Тернополі викрили наркоторговців

Правоохоронці Тернопільщини скерували до суду матеріали кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного збуту наркотичних речовин. Обвинувачені – мешканець Тернопільського району та Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники, діючи в складі організованої групи незаконно отримували, пересилали, зберігали та здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території Тернопільської області та інших регіонів України шляхом “закладок”.

Зв’язок з клієнтами підтримували через Telegram-канал та спеціально створений сайт, на якому розміщувалася інформація про можливість придбання наркотичних засобів. Для розповсюдження закладок вони залучили інших осіб, зокрема і неповнолітнього, а також збували самостійно не тільки в Тернопільській, а й в інших областях.

Гроші від замовників надходили фігурантам на електронні гаманці різних платіжних систем. Загальний щоденний заробіток від продажу наркотиків складав понад 100 тисяч гривень.

Незаконну діяльність ділків задокументували оперативники. Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та оголосили підозри та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та автотранспорту на території Тернопільської, Львівської та Дніпропетровської областей було виявлено та вилучено 420 закладок з психотропною речовиною PVP загальною масою майже пів кілограма, 20 закладок з психотропною речовиною амфетамін загальною масою 40 грамів, та 300 грамів канабісу.

У ході розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, які вказують на їх причетність до вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Поліцейські завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду, який і обиратиме покарання фігурантам.