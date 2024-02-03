Помер військовий з Тернопільщини

Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину, помер захисник Ігор Фурда.

Ігор Фурда був призваний на військову службу 20.03.2022 року, солдат зенітного кулеметного відділення зенітного кулеметного взводу зенітної кулеметної роти військової частини А4912.

Панахида відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 19:00. Чин поховання – завтра, 4 лютого, о 13:00.

На території Підгаєцької громади 3 та 4 лютого оголошено днями жалоби за військовослужбовцем Ігорем ФУРДОЮ.

“На знак скорботи просимо приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, а також обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. Вічна Пам’ять Герою”, – йдеться у дописі Підгаєцької міської ради.

Співчуваємо рідним Героя. Вічна пам’ять…