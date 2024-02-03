Помер військовий з Тернопільщини

Ігор Фурда був призваний на військову службу 20.03.2022 року, солдат зенітного кулеметного відділення зенітного кулеметного взводу зенітної кулеметної роти військової частини А4912.
Панахида відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 19:00. Чин поховання – завтра, 4 лютого, о 13:00.
На території Підгаєцької громади 3 та 4 лютого оголошено днями жалоби за військовослужбовцем Ігорем ФУРДОЮ.
“На знак скорботи просимо приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, а також обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. Вічна Пам’ять Герою”, – йдеться у дописі Підгаєцької міської ради.
Співчуваємо рідним Героя. Вічна пам’ять…