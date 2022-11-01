Заклади освіти по всій Україні в середньому готові до опалювального сезону на понад 93 відсотки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів 1 листопада міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«Наприклад, коледжі готові на 81 відсоток в цілому по державі, заклади професійно-технічної освіти готові на 92 відсотки, школи (де найбільша кількість учасників освітнього процесу) – на 94 відсотки, дошкільна освіта на 95 відсотків готова», – зазначив він.

За словами Шкарлета, наразі у 13 областях та у місті Київ заклади освіти готові до опалювального сезону на 100 відсотків, і ще у 7 областях ця готовність – на рівні 90 відсотків.