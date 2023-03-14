Чи має право роботодавець змушувати працювати під час повітряної тривоги?

Згідно із статтею 153 Кодексу законів про працю України, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, що становить небезпеку для життя працівника, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.

При цьому прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги чинне законодавство України наразі не передбачає. Та керівник суб’єкта господарювання зобов’язаний забезпечувати цивільний захист як своїх працівників, так і клієнтів/відвідувачів, у т. ч. під час оповіщення про повітряну тривогу в населеному пункті, де розташоване підприємство.

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, від подій воєнного характеру.

Відповідно до вимог статті 19 Кодексу цивільного захисту України, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій – прямий обов’язок місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

Стаття 21 Кодексу цивільного захисту України передбачає, що громадяни України мають право на отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути.

Для здійснення функцій цивільного захисту держава залучає матеріально-технічні ресурси всіх рівнів.