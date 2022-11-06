9- річна Яна, жителька Чорткова, вона віддала перші зароблені гроші на підтримку українських військових.

Дівчинка заробила гроші за продаж своїх браслетів, усе до копійки передала на потреби армії.

Повідомляє міська рада Чорткова.

“Учениця 4 класу Чортківської ЗОШ №5, 9-річна дівчинка Яна Кульчицька, продаючи браслети та інші прикраси, заробила 4100 грн для ЗСУ та передала їх в оперативний штаб при Чортківській міській раді. Всі кошти підуть на потреби воїнів-героїв громади”, – розповідають у міській раді Чорткова.