09.03.2023 10:58

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У «Контінентал» розпочалися весняні польові роботи

09.03.2023

Ірина Нова

169

Тернопільщина, Новини, Агро

Поширити:

У «Контінентал» на Тернопільщині стартував виробничий сезон-2023.

На полях триває підживлення озимих культур, під які цього сезону відвели 79,6 тис. га. Структура озимих для компанії є традиційною, серед посіяного — озимі пшениця, ячмінь і ріпак.

Вихід посівів із зимівлі можна оцінити як успішний: сходи перебувають у хорошому стані. Низькі температури, що спостерігалися в середині лютого, не мали критичного впливу на культури, тому у компанії очікують успішної динаміки вегетаційних процесів озимих у цьому сезоні.

«Операційна діяльність рухається за планом. Погода посприяла вчасному початку польових робіт, які традиційно ми розпочали із підживлення азотними добривами. Якщо говорити про технологічні процеси в цьому сезоні, то ми, звісно, зважаємо на тенденції ринку й частково переглянули системи захисту та живлення. Проте загалом планові показники урожайності культур, зокрема озимих, закладено на торішньому рівні», — розповів Віталій Ставнічук, операційний директор компанії «Контінентал».

До нового виробничого сезону компанія готувалася завчасно. Ще минулого року закупили необхідні засоби для проведення запланованих польових робіт. Запаси добрив, загальний обсяг яких цього сезону сягнув 73 тис. тонн, повністю доставлено на склади. Виробничі підрозділи також забезпечені засобами захисту й насінням під майбутню посівну.

 

Автор: Ірина ПИСКУР

Теги: Тернопільська область, "Контінентал", новини Тернопільщини, агро

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах