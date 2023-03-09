У «Контінентал» розпочалися весняні польові роботи

У «Контінентал» на Тернопільщині стартував виробничий сезон-2023.

На полях триває підживлення озимих культур, під які цього сезону відвели 79,6 тис. га. Структура озимих для компанії є традиційною, серед посіяного — озимі пшениця, ячмінь і ріпак.

Вихід посівів із зимівлі можна оцінити як успішний: сходи перебувають у хорошому стані. Низькі температури, що спостерігалися в середині лютого, не мали критичного впливу на культури, тому у компанії очікують успішної динаміки вегетаційних процесів озимих у цьому сезоні.

«Операційна діяльність рухається за планом. Погода посприяла вчасному початку польових робіт, які традиційно ми розпочали із підживлення азотними добривами. Якщо говорити про технологічні процеси в цьому сезоні, то ми, звісно, зважаємо на тенденції ринку й частково переглянули системи захисту та живлення. Проте загалом планові показники урожайності культур, зокрема озимих, закладено на торішньому рівні», — розповів Віталій Ставнічук, операційний директор компанії «Контінентал».

До нового виробничого сезону компанія готувалася завчасно. Ще минулого року закупили необхідні засоби для проведення запланованих польових робіт. Запаси добрив, загальний обсяг яких цього сезону сягнув 73 тис. тонн, повністю доставлено на склади. Виробничі підрозділи також забезпечені засобами захисту й насінням під майбутню посівну.