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Як дізнатись, які «доступні ліки» повністю безоплатні

08.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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Попри повномасштабну війну що на Тернопільщині продовжує роботу програма «Доступні ліки», за якою жителі області можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день.

На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів. 

Якщо ви бажаєте дізнатись, які з них повністю безоплатні, на сайті МОЗ розміщений актуальний реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

У таблиці можна побачити:

назву діючої речовини (міжнародну непатентовану назву) та торговельну назву лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.

Саме за останнім стовпцем, де міститься інформація про суму доплати за упаковку, можна бачити усі повністю безоплатні «доступні ліки».

Тож якщо ваша мета обрати повністю безоплатний лікарський засіб за електронним рецептом, то потрібно у завантаженому списку ліків у стовпці № 2 знайти необхідну міжнародну непатентовану назву, у стовпці № 5 – потрібне дозування, а у стовпці № 16 – усі комірки із сумою доплати в 0,00 грн.

Нагадуємо, до програми реімбурсації (відшкодування) вже додано імуносупресанти.

Теги: Тернопільська область, Доступні ліки, здоров'я, медикаменти

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