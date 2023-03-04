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Стартував відкритий зимовий чемпіонат Тернопільської області з футболу

04.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Спорт

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25-26 лютого у с. Боричівка, що поблизу Теребовлі, відбувся перший тур Відкритого зимового чемпіонату Тернопільської області з футболу 2023 року. Пропонуємо до вашої уваги результати поєдинків.

Група «А»

«Вікнини» (Вікно) – «Лісма» (Шляхтинці) – 1:1.

Голи: Андрій Приян (10), Максим Борисевич (70).

«Медобори» (Зелене) – «ФА Тернопіль-1» – 2:1.

Голи: Максим Крамарчук (7), Олександр Музичук (37, 39).

Група «В»

«Колос» (Бучач) – «Галич-ТНПУ» (Збараж) – 1:1.

Голи: Микола Ландяк (25, з пен), Володимир Мостовий (65).

ФК «В. Глибочок» – «Поділля» (В. Березовиця) – 0:2.

Голи: Владислав Коваль (2), Дмитро Харчук (35).

Група «С»

«Іскра» (Теофіполь) – «Дністер» (Заліщики) – 3:1.

Голи: Володимир Лук’янченко (24), Алішер Якубов (44, 56), Олег Ільчук (81).

«Сокіл» (В. Березовиця) – ФК «Нараїв» – 3:1

Голи: Владислав Юрченко (14), Роман Гнідий (19), Іван Бачинський (33, 60).

Група «D»

«Нива» (Теребовля) – ФК «Трибухівці» – 1:1

Голи: Ігор Керницький (25), Артем Козлов (35).

ФК «Плотича» – ФК «Збараж» – 0:0.

 

Теги: спорт, новини, Чемпіонат Тернопільської області з футболу

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