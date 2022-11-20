На Тернопільщині випадково виявили скіфське поховання VІ століття до нашої ери

Місцева жителька випадково виявила у себе на городі людські останки.
9 листопада Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини провів термінові охоронні розкопки на земельній ділянці у селі Угорськ, що належить до Шумської громади Тернопільської області.
Про це повідомляють на сторінці Центру.
Дослідники виявили, що останки похованої особи розміщувалися в умовній кам’яній «скрині», скоріш за все, у випростаному положенні (більша частина поховання була зруйнована). Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу (VІІ-VІ ст. до н.е.).
Виявлені останки ексгумовані та будуть в подальшому ретельніше досліджені.
Центр постійно здійснює планові археологічні розкопки, розвідки, експедиції та моніторинг об’єктів культурної спадщини археології. Але знахідки старовини часто виявляються доволі несподівано.
«До нас часто звертаються із проханням про обстеження місць, на яких під час різного роду робіт знаходять давні кістки чи предмети старовини. В багатьох випадках справді було підтверджено виявлення цінних для історії речей. До прикладу, торік було відкрите цінне скринькове поховання, яке залишалося недоторканим близько 5 тис. років», — розповідають археологи.