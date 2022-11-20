На Тернопільщині випадково виявили скіфське поховання VІ століття до нашої ери

Місцева жителька випадково виявила у себе на городі людські останки.

9 листопада Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини провів термінові охоронні розкопки на земельній ділянці у селі Угорськ, що належить до Шумської громади Тернопільської області.

Про це повідомляють на сторінці Центру.

Дослідники виявили, що останки похованої особи розміщувалися в умовній кам’яній «скрині», скоріш за все, у випростаному положенні (більша частина поховання була зруйнована). Знахідку відносять до могилянської групи скіфського часу (VІІ-VІ ст. до н.е.).

Виявлені останки ексгумовані та будуть в подальшому ретельніше досліджені.

Центр постійно здійснює планові археологічні розкопки, розвідки, експедиції та моніторинг об’єктів культурної спадщини археології. Але знахідки старовини часто виявляються доволі несподівано.