6 листопада відбулися матчі 13-го туру вищої ліги і 16-го туру першої ліги чемпіонату Тернопільської області. Пропонуємо до вашої уваги їхні результати.
Вища ліга
«Нива» (Теребовля) – «Агрон» (В. Гаї) – 0:2 (0:1)
«Агрон»: Рогаль, Андрієшин, Щербатюк, Скакун, Соколовський, Пришнівський (Лук’янов, 82), Стриєшин, Кохман (Луцик, 60), Т. Семенець (Капелян, 74), Процик (Онищук, 89), Білик-к (Р. Мельник, 70).
Голи: Тарас Семенець (19), Назар Процик (66).
Після цієї перемоги ФК «Агрон» офіційно оформив чемпіонство 2022 року.
ФК «Трибухівці» – ФА «Тернопіль» – 2:2 (2:1)
Голи: Арсен Коновал (3), Ігор Керницький (40) – Арсен Царюк (22), Олег Співак (50).
Чемпіонат Тернопільської області. Вища ліга. 13 тур
«Поділля» (Васильківці) – «Медобори» (Зелене) – 0:1 (0:0)
Гол: Юрій Заставецький (88).
Перша ліга. 16 тур
«Фенікс» (Біла) – ФК «Копичинці» – 1:1 (1:1).
«Вікнини» (Вікно) – ФК «Нараїв» – 1:2 (1:1).
ФК «Борщів» – «Поділля» (Велика Березовиця) – 0:5 (0:3).
ФК «Бучач» – «Дністер» (Заліщики) –1:6 (0:3)
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Галич» (Збараж) – 0:0.