Вночі 2 листопада у більшості мікрорайонів буде тимчасово припинено водопостачання.

Як повідомляють на сайті міськради, відключення пов’язане необхідністю провести ремонтні роботи на насосній станції.

Відтак, води не буде з 00:00 до 07:00 год. 2 листопада на житлових районах «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також в довколишніх селах.

З водопостачанням будуть мешканці центральної частини Тернополя, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк», вулиць Текстильна, Поліська, просп. Злуки, 1-25. Перебої можливі на вулицях Клінічна, Михайла Коцюбинського та Підгородня.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання на Бродівській, Лукіяновича, Малишка, Польового, Оболоня, Стадникової та Чернівецькій.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує завчасно зробити запаси.

У мерії наголошують, що в перші години після запуску системи може спостерігатися короткочасне погіршення якості води та пониження тиску.