82-й окремий батальйон 105-ї бригади ТрО: від захисту кордонів до штурмових дій на передовій

82-й окремий батальйон 105-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України, сформований 28 червня 2018 року в місті Теребовля Тернопільської області, від початку повномасштабного вторгнення росії активно захищає Україну.

Бійці батальйону брали участь у бойових і спеціальних завданнях на Сумщині та Харківщині, охороняли стратегічні об’єкти та чергували на блокпостах у різних регіонах країни.

У березні 2022 року було створено окремий зведений батальйон, який виконував завдання в Полтавській та Сумській областях. У липні того ж року підрозділ забезпечував прикриття ділянки державного кордону, охорону міста Краснопілля та ніс службу на блокпостах. З квітня по червень 2023 року бійці батальйону брали участь у штурмових діях у Куп’янському районі Харківської області. З червня 2023 року і донині особовий склад батальйону продовжує мужньо боронити рубежі України.

За проявлену відвагу, мужність і професіоналізм військовослужбовці підрозділу неодноразово отримували державні та відомчі нагороди. 82-й батальйон запрошує приєднатися до своїх лав тих, хто готовий захищати Батьківщину. Вибирайте собі вакансію.