2 жовтня відбулися два з трьох поєдинків восьмого туру у вищій лізі та п’ять матчів десятого туру у першій лізі чемпіонату Тернопільської області. Пропонуємо до вашої уваги їхні результати.
Вища ліга
«Нива» (Теребовля) – «Медобори» (Зелене) – 0:1 (0:0).
Гол: Сергій Полянчук (78).
«Колос» (Бучач) – «Поділля» (Васильківці) – 2:0 (1:0).
Голи: Євген Гурін (2), Мирон Бідний (74).
Поєдинок ДЮСШ ФА «Тернопіль» – ФК «Агрон» (Великогаївська громада) відбудеться 5 жовтня.
Перша ліга
«Фенікс» (Біла) – ФК «Бучач» – 2:2 (0:1).
Голи: Віталій Антонишин (55, 58) – Олександр Бакун (28, з пен.), Даніїл Дрозд (76).
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – ФК «Борщів» – 1:0 (0:0).
Гол: Михайло Варіжук (69).
«Галич» (Збараж) – «Вікнини» (Вікно) – 0:3 (0:2).
Голи: Фархат Черкезов (31), Владислав Тимощук (33), Микола Лодинський (90+1).
«Дністер» (Заліщики) – ФК «Копичинці» – 3:2 (2:0).
Голи: Олег Тракало (18), Микола Ландяк (28), Олександр Шацький (55, а/г), Іван Андрусяк (72), Євген Оберман (85).
«Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Нараїв» – 1:1 (1:1).
Голи: Юрій Сорочан (42, з пен.) – Юрій Грушицький (21).
Календар матчів. Вища ліга. Друге коло.
Тур 9.
9 жовтня: ФК «Колос» – ДЮСШ ФА «Тернопіль», СК «Поділля» – ФК «Нива», ФК «Медобори» – ФК «Трибухівці».
Тур 10.
16 жовтня: ФК «Агрон» – ФК «Медобори», ФК «Трибухівці» – СК «Поділля», ФК «Нива» – ФК «Колос».
Тур 11.
23 жовтня – ФК «Колос» – ФК «Трибухівці»; 26 жовтня: ФК «Нива» – ДЮСШ ФА «Тернопіль», СК «Поділля» – ФК «Агрон».
Тур 12.
30 жовтня: ФК «Медобори» – ДЮСШ ФА «Тернопіль», ФК «Трибухівці» – ФК «Нива»; 2 листопада – ФК «Агрон» – ФК «Колос».
Тур 13.
6 листопада: ФК «Трибухівці» – ДЮСШ ФА «Тернопіль», ФК «Нива» – ФК «Агрон», СК «Поділля» – ФК «Медобори».
Тур 14.
13 листопада: ДЮСШ ФА «Тернопіль» – СК «Поділля», ФК «Медобори» – ФК «Колос», ФК «Агрон» – ФК «Трибухівці».
Календар матчів. Перша ліга. Друге коло.
Тур 11.
9 жовтня: ФК «Поділля» – ФК «Фенікс», ФК «Нараїв» – ФК «Дністер», ФК «Копичинці» – ФК «Галич», ФК «Вікнини» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Борщів» – ФК «Бучач».
Тур 12.
12 жовтня: ФК «Фенікс» – ФК «Борщів», ФК «Бучач» – ФК «Вікнини», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Копичинці», ФК «Галич» – ФК «Нараїв», ФК «Дністер» – ФК «Поділля».
Тур 13.
16 жовтня: ФК «Фенікс» – ФК «Дністер», ФК «Поділля» – ФК «Галич», ФК «Нараїв» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Бучач» – ФК «Копичинці», ФК «Борщів» – ФК «Вікнини».
Тур 14.
23 жовтня: ФК «Вікнини» – ФК «Фенікс», ФК «Копичинці» – ФК «Борщів», ФК «Нараїв» – ФК «Бучач», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Поділля», ФК «Галич» – ФК «Дністер».
Тур 15.
30 жовтня: ФК «Фенікс» – ФК «Галич», ФК «Дністер» – ФК «Збруч-Агробізнес», ФК «Поділля» – ФК «Бучач», ФК «Борщів» – ФК «Нараїв», ФК «Копичинці» – ФК «Вікнини».
Тур 16.
6 листопада: ФК «Фенікс» – ФК «Копичинці», ФК «Вікнини» – ФК «Нараїв», ФК «Борщів» – ФК «Поділля», ФК «Бучач» – ФК «Дністер», ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Галич».
Тур 17.
9 листопада: ФК «Збруч-Агробізнес» – ФК «Фенікс», ФК «Галич» – ФК «Бучач», ФК «Дністер» – ФК «Борщів», ФК «Поділля» – ФК «Вікнини», ФК «Нараїв» – ФК «Копичинці».
Тур 18.
13 листопада: ФК «Нараїв» – ФК «Фенікс», ФК «Копичинці» – ФК «Поділля», ФК «Вікнини» – ФК «Дністер», ФК «Борщів» – ФК «Галич», ФК «Бучач» – ФК «Збруч-Агробізнес».