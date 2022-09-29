Початок заходів о 18:00, повідомили організатори.

«У нас є цілий альбом «Україна у вогні». Це всі пісні, які народжені за період війни. Сюди увійшло більше 10-ти пісень, таких як «Він з Бучі, вона з Ірпіня», «Доброго вечора, ми з України», «Війна війною, а город городом», «Зібрались бабоньки» та багато інших, які уже переглянули на нашому YouTube мільйони слухачів. Такою буде одна частина концерту – наші нові здобутки і на злобу дня. Звичайно, що будуть і відомі пісні, які вже перевірені часом, а також пісні з минулої програми, яку ми не встигли презентувати через коронавірус. Ми зробили спеціальну ювілейну програму за 30 років: з чого почали, як ми йшли до перемоги на шоу «Україна має талант», що робили після перемоги і що робимо зараз», – розповіла Наталія Фаліон.

Окрім Тернополя, Наталія Фаліон та «Лісапетний батальйон» 27 жовтня виступлять у Івано-Франківську (Арена Центр), 28-29 жовтня виступлять у Львові (Центр Довженка), 31 жовтня у Луцьку (ККЗ «Промінь).

«Зараз ми багато працюємо творчо, хоча є великі складнощі. Наша студія у Вінниці, куди не так просто доїхати. Наші шофер і оператор зараз на фронті, на Сході. Але на творчому фронті ми не пасемо задніх, виступаємо для наших Героїв чи на благодійних концертах для ЗСУ.

Уже передали для військових більше 50 тисяч, окрім того, ми часто беремо участь в інших благодійних концертах, де збирають кошти для ЗСУ. Тобто ми твердо зайняли свою позицію, як на пісенному фронті, так і на трудовому, адже завжди допомагаємо захисникам, чим можемо», – розповіла керівниця Батальйону.