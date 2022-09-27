Звільнення українських захисників із російського полону не перестає бути актуальною темою останніх днів. Не в останню чергу через вчинки самих повернутих військових, які знаходять у собі сили дивувати і надихати. Як, наприклад, один із дев’яти прикордонників, які потрапили під обмін полоненими, — Ігор Кучер. Одразу після приїзду в Україну він рвонув додому, щоб встигнути на військову присягу сина.

Деталі повідомили представники Державної прикордонної служби України, передає “Телеграф”. Варто зазначити, що про приїзд батька Кучер-молодший не знав, хоча саме завдяки його прикладу і пішов до армії.

У день, коли хлопець мав озвучити слова присяги на повернути народу України та розпочати своє навчання в академії прикордонної служби, для нього влаштували справжній сюрприз. Під час вітальної промови один із командирів згадав масштабний обмін полоненими, який відбувся напередодні, і уточнив, що додому повернулися й дев’ять прикордонників.

“Сьогодні ми запросили і до нас, з дозволу голови Державної прикордонної служби, прибув один із них. Але найголовніше, що у нас у строю перебуває його син, — підвів до важливого моменту військовослужбовець. — Курсант Кучер, до середини!”

Те, наскільки емоційною вийшла зустріч батька та сина, ви можете переконатися особисто, переглянувши відео.