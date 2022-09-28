Єпископ Девід Маллой, голова Комітету єпископів з питань міжнародної справедливості та миру, засудив погрози застосуванням ядерної зброї у російсько-українській війні, які пролунали з російського боку під час поточної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє католицький часопис CREDO з посиланням на Aleteia.

Наприкінці вересня 2022 р. єпископи оприлюднили заяву з цього приводу:

«Мірою зростання напруженості на Генеральній Асамблеї ООН, необхідно засуджувати дедалі більш риторичні жести погроз ядерною зброєю. Ядерну війну не можна виграти, і її ніколи не можна розв’язувати. Будь-яка загроза застосування ядерної зброї нагадує нам про її огидний характер і катастрофічні наслідки для всього людства. Продовжуймо молитися за світових лідерів, щоб надії та мрії, які ми поділяємо, перемогли гнів та несправедливість, що їх викликала війна в Україні».

Нагадаємо, в четвер 22 вересня, під час Генеральної Асамблеї ООН, кардинал П’єтро Паролін, Державний секретар Святого Престолу, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Російська сторона назвала цю зустріч «продуктивною» і такою, що дала нагоду пояснити причини війни в Україні, тоді як у Ватикані про подробиці розмови не повідомляли.

Дипломатичний тон зустрічі Лаврова з кардиналом Пароліном відрізнявся від напруженого засідання Ради безпеки ООН, на якому був присутній Лавров.

У той час як держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив російські війська в тортурах і вбивствах мирних жителів на окупованих ними територіях України, Лавров відповів, що українські військові нібито «безкарно» вбивали мирних жителів у російськомовних регіонах України.

У середу Папа Франциск під час загальної аудієнції також згадав про загрозу застосування ядерної зброї.

«Деякі люди думають про застосування ядерної зброї — це божевілля», — сказав він. У серпні, з нагоди початку конференції ООН, присвяченої переглядові Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Папа Франциск через Твіттер заявив, що володіти ядерною зброєю та поширювати її — це неморально.

Рада Папської академії наук ще у квітні попереджала про «серйозну загрозу» ядерної війни у зв’язку з війною, розв’язаною Росією в Україні.