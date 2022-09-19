17 вересня у другому турі чемпіонату України з футболу серед аматорів великогаївський «Агрон», який виступає у першій групі, приймав «Факел» (Липовець, Вінницька область) та здобув другу перемогу.
ФК «Агрон» (Великогаївська ОТГ) – ФК «Факел» (Липовець, Вінницька область) – 2:0 (1:0).
Голи: Назар Процик (35, 73).
У третьому турі великогаївчани 24 вересня в гостях гратимуть із чинним чемпіоном Хмельниччини – ФК «Колос» (Полонне), який суттєво посилився низкою гравців із Рівненщини, зокрема колишніми лідерами ОДЕКа, і нині разом із «Агроном» очолює турнірну таблицю.