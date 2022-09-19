19 вересня 2022 року у державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі відбувся перший аукціон Фонду держмайна з малої приватизації за новими правилами.

Майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” пішло з молотка за 70 мільйонів 253 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Прозорро.

За результатами аукціону переможцем торгів стало ТОВ “Аква Солар Інвест”. Всього на торгах змагалися 6 учасників. Під час аукціону стартова ціна зросла у 2.8 рази — з 25.2 млн гривень до 70.2 млн гривень.

Як ми раніше повідомляли загальна площа земельних ділянок підприємства становить 36,9547 га, а також до власності належить значна кількість будівель.

За новими правилами договір купівлі-продажу буде укладений з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну об’єкта, визначену за підсумками аукціону. Для оплати за актив переможець 20 робочих днів з дня формування протоколу аукціону. Якщо ж переможець не сплатить повну суму у визначений термін, право купівлі лота перейде до другого учасника — ТОВ “Штрихи”, яке запропонувало за обʼєкт на 700 грн менше.