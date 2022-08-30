У Кобиловолоках виставили на відкритий аукціон завод, який буде зберігати спирт ДП “Укрспирт”.

Підприємство на господарці має більше 20 об’єктів нерухомості, понад 10 одиниць транспорту та понад 500 одиниць виробничого устаткування, під’їзну залізничну колію.

Загальна площа будівель та споруд становить 11 529,7 м², площа земельних ділянок 36,9547 га.

Окрім виготовлення основних видів спиртів, актив має потенціал до виробництва біоетанолу та DDGS – поживного корму для худоби, який містить протеїн, клітковину, кальцій, фосфор, лізин та інші корисні мінорні поживні елементи і вітаміни. А ще це хороше мінеральне добриво, яке значно підвищує врожайність.