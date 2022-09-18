Смертельна ДТП трапилась у суботу ввечері 17 вересня близько 19.39 поблизу села Жабчин (Любуське воєводство). Найймовірніше – водій не впорався з керуванням. Удар був настільки сильним, що автомобіль біля дерева розтрощило на уламки.

У поліції повідомили, що водій Volkswagen виїхав за межі дорожньої смуги та врізався в дерево, повністю його огорнувши. Внаслідок аварії загинуло троє чоловіків віком від 28 до 39 років.

За попередніми даними, причиною ДТП могло стати перевищення швидкості, саме про це розповів свідок.