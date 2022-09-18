Тривалі дощі та прохолодна погода зменшили наростання врожаю огірків, тому через нестачу пропозиції ця продукція подорожчала на 15%.

Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, огірки за три дні подорожчали з 45 грн/кг до 50-53 грн/кг. На тернопільському ринку ціна огірків становить від 45 грн до 57 грн за кілограм.

Щодо іншої продукції, то на місцевих риках вартість в середньому на 5-10%, ніж на Шуварі. Таким чином, ціни для тернополян за тиждень зросли на 10 – 20% залежно від культури.

Ціни на грунтові томати зросли з 18-22 грн/кг до 25-30 грн/кг.

Солодкий перець – від 45 – 60 грн/кг.

Ціни на баклажан вирівнялися з 40-60 грн/кг до 50-55 грн/кг.

Картопля – по 7-8 грн/кг.

Цибуля – 26-30 грн/кг.

Буряк – 10-15 грн/кг.

Часник, залежно від розміру – 65-120 грн/кг.

Морква 20 -23 грн/кг.

Капуста по 13 – 18 грн/кг.

Перші гарбузи продають по 20 грн/кг.

Цукрова кукурудза – 9-12 грн/качан.

Виноград, залежно від сорту – від 25 до 55 грн/кг, яблука – 10-15 грн/кг, груші – 20-25 грн/кг, лохина – 100 грн/кг, сливи – 14-15 грн/кг, кавуни – 17-26 грн/кг, дині – 20-50 грн/кг.

Економісти прогнозують що ціни будуть лише зростати, продуктовий кошик до кінця року здорожчає до 40%. Дорожчатимуть найбільше овочі, м’ясо – плюс мінімум 10% від сьогоднішньої ціни, коштуватимуть більше й крупи.

З позитивного – не дорожчатимуть яйця, адже на сьогодні з ускладненим експортом сьогодні їхнє перевиробництво на ринку, тож ціна триматиметься на теперішньому рівні.