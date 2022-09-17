Декада відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці

30 вересня відзначатимемо Всеукраїнський день бібліотек. Цього дня ми згадуємо про копітку працю та високу місію бібліотекаря: навчити орієнтуватися в потоці інформації, уміло користуватися ресурсами та послугами книгозбірні.

Попри складні умови воєнного часу, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека реалізовує соціальні, освітні, просвітницькі проєкти, надаючи безкоштовний доступ до Інтернету, формуючи електронні бази даних, електронні повнотекстові колекції, розвиваючи онлайн-сервіси та послуги, організовуючи презентації, виставки, конференції, імпрези й творчі вечори.

Під час традиційної щорічної акції «Пробачимо боржникам: бібліотечна книга повертається до рідного дому» користувачі бібліотеки, які з різних причин заборгували літературу, зможуть повернути її без сплати пені. І надалі в рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу» усі охочі мають можливість зробити свій внесок у збагачення фонду книгозбірні.

Ініційовані цьогоріч благодійні бібліотечні акції «Книжка — джерело води живої» та «Розумні діти — успішне майбутнє нації» спрямовано на збір якісної україномовної літератури для військових, які перебувають на лікуванні в медичних закладах області, та українських біженців із дітьми, які проживають за кордоном.

Від 1 вересня в рамках соціального проєкту «Тернопіль — бібліотека — Маріуполь» започатковано благодійну акцію зі збору українських книжок для відновлення бібліотечного фонду розбомбленої окупантами Маріупольської центральної бібліотеки ім. Короленка, яка сьогодні продовжує свою діяльність у Дніпрі.

Діє в бібліотеці й пункт мобілізації монет в рамках акції НБУ #Смілива гривня на потреби ЗСУ та безкоштовні курси з основ комп’ютерної та інтернет-грамотності, «Офіс-інтенсив», мовні курси, зокрема за програмою проєкту «Польська без кордонів», ініційованого в рамках конкурсу грантів від Європейського культурного фонду «European Challenge — 2022».

Запрошуємо тернополян і гостей міста взяти участь в оглядових бібліотечних екскурсіях, відвідати презентації, творчі зустрічі, майстер-класи, клубні заняття, ознайомитися з літературними новинками й погортати нові періодичні видання.

20 вересня працівники відділу літератури запрошують на творчу імпрезу «Голос, що лине із безсмертя» (до 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької) за участю викладачів і студентів Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької та працівників меморіального музею С. Крушельницької с. Біла Тернопільського району.

21 вересня – у «Сільське господарство ― як основа продовольчої безпеки України». Як вистояти сільськогосподарському сектору в умовах російської військової агресії, що порушила звичне функціонування світового продовольчого ринку, пропонують дізнатися учасникам Дня періодики працівники відділу сільськогосподарської літератури, у рамках якого відбудеться перегляд періодичних видань із фонду на тему «Сільське господарство ― як основа продовольчої безпеки України».

В сучасних умовах туристична галузь є невід’ємною частиною індустрії гостинності. Процеси глобалізації значною мірою впливають на розвиток готельно-ресторанного бізнесу. Тож 21 вересня до уваги відвідувачів ― День інформації на тему «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні».

А вже наступного дня, 22 вересня, о 14.00 у рамках занять клубу «Натхнення» відділ технічної літератури Тернопільської ОУНБ у співпраці з Тернопільським обласним методичним центром народної творчості організовують творчу зустріч на тему «Вишиванка — генетичний код української нації» та майстер-клас керівника ГО «Школа Борщівської народної сорочки» Вікторії Кривоніс.

23 вересня о 15.00 працівники міського абонементу запрошують на творчу зустріч із бардом, поетом, композитором, уродженцем Сумщини Ігорем Березюком — «Спочатку була любов».

Просвітницька лекція «Роль козацтва в українському державотворенні» кандидата історичних наук, громадського активіста й волонтера Івана Янюка відбудеться 25 вересня о 16.00 в рамках бібліотечного «Українського клубу» від БФ «Група Альфа».

27 вересня о 15:00 в рамках діяльності клубу «Як стати зіркою» історії успіху від відомих тернополян» ― зустріч з екскурсоводом Оксаною Ленчук на тему «Та, що відкриває душу міста». Про Тернопіль вона може розповісти безліч усього цікавого. Але найважливіше ― п. Оксана знає душу міста і вміє відкрити її для тих, хто готовий чути й бачити, вона вміє закохати у Тернопіль, відкриваючи для дивовижні факти про, здавалося б, звичайні місця й будівлі.

28 вересня о 15.00 у відділі читального залу з нагоди свята відбудеться зустріч з Марією Лавренюк, яка презентуватиме свої книжки — детектив «Сльоза сирина» та історичний роман «Калина січена».

Не залишить байдужими читачів і День періодики «Періодичні видання ― найактуальніше джерело інформації», який відбудеться 28 вересня в читальному залі відділу технічної літератури. Упродовж дня до уваги відвідувачів — наукові та науково-популярні видання, що надійшли у фонд відділу, на сторінках яких – останні досягнення та розробки в галузях науки, техніки, технологій, організації виробництва і бізнесу, котрі допоможуть глибше вивчити профільні дисципліни в навчальних закладах, удосконалити свої знання у володінні персональним комп’ютером чи керуванні автомобілем, навчитись рукоділлю, ознайомитися з новими тенденціями моди та дизайну тощо.

29 вересня у відділі літератури іноземними мовами українська поетеса, перекладачка Наталія Пасічник поділиться творчим досвідом і професійними здобутками під час творчої зустрічі на тему «Мистецтво бути перекладачем».

30 вересня в ефірі радіо «UA: Суспільне мовлення» головний бібліотекар відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ Людмила Шатарська розповість про роботу відділу, його досягнення та перспективи розвитку. Радіочитання на тему «Нові можливості відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ в наданні інформаційних послуг» вже традиційно привертає увагу людей до книг та бібліотеки.