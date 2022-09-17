У шахрайську пастку потрапила 42-річна жителька Чортківського району. Жінка перерахувала незнайомці, яка обіцяла їй здати квартиру в Тернополі, майже 5 000 гривень.

Як розповіла потерпіла, на одному із сайтів вона знайшла оголошення про оренду квартири в центрі Тернополя. Під час спілкування власниця квартири попросила перерахувати їй завдаток. Потерпіла двічі перекинула гроші на загальну суму 4950 гривень на номер мобільного телефону. Після цього аферистка вимкнула телефон і більше на зв’язок не виходила.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають: не перераховуйте гроші на банківські картки і на мобільні номери до перегляду житла і знайомства з його орендодавцем. Вимагайте від господаря помешкання показати документи. І не лише паспорт з реєстрацією, а й документи, що підтверджують право власності на житло. При пошуку квартири краще скористатися послугами фірм з нерухомості, радять у відділі комунікації обласної поліції.