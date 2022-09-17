Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокурора щодо призначення покарання – 7 років позбавлення волі стрільцеві, який поранив 2 дітей на спортивному майданчику у Тернополі (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений 21 січня 2021 року вистрілив із рушниці у хлопчика, який у результаті отримав множинні тілесні ушкодження. Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла майже 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого – 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

Суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок Тернопільського міськрайонного суду, не задовольнивши апеляційну скаргу обвинуваченого про пом’якшення йому покарання, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.